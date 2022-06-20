***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.06.2022 11:10
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.03.2022
İhraç Tavanı Tutarı 137.463.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.06.2023
Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. 137.463.000 TL nominal tutara kadar, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 137.463.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Spk tarafından onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038200
BIST
14:012.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,52
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.529
14:0117,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0062
|Açılış
|: 17,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
14:0118,2537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0682
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
14:011.024,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 1.024,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler13:59
|DOKTA
|29,00
|187.641
|% 20,53
|
|ORMA
|31,46
|493.167
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.205,50
|146.617.502
|% 10,00
|
|DAGHL
|32,34
|3.319.087
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.705.291
|% 10,00
|
|BRKO
|1,35
|1.359.852
|% -6,25
|
|KRSTL
|7,50
|3.027.833
|% -5,90
|
|SERVE
|26,00
|237.745
|% -4,27
|
|KAPLM
|56,10
|1.728.218
|% -4,18
|
|CASA
|117,00
|153.248
|% -4,10
|
|THYAO
|49,44
|3.680.244.935
|% 2,62
|
|EREGL
|28,00
|1.877.723.443
|% -2,91
|
|SASA
|45,88
|986.673.162
|% -0,35
|
|TUPRS
|258,50
|808.864.688
|% -3,69
|
|SISE
|22,00
|796.642.759
|% 0,46
|
|ODAS
|3,07
|671.084.689
|% 4,78
|
|YKBNK
|4,89
|622.412.856
|% 0,20
|
|DOHOL
|4,03
|411.733.742
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,64
|200.292.602
|% 0,76
|
|THYAO
|49,44
|3.680.244.935
|% 2,62
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3286
|17,3318
|% 0,04
|
|Euro
|18,2341
|18,2505
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,1610
|21,2671
|% 0,22
|
|Frank
|17,9287
|18,0367
|% 0,83
|
|Riyal
|4,6043
|4,6274
|% 0,02
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-0,33
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|-4,00
|
|Tam
|6.804
|6.899
|-67,00
|
|Yarım
|3.340
|3.374
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,45
|