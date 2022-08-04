***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.08.2022 11:56
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin, 943.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 943.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş.'nin 04.08.2022 tarihli, 2022/20 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçi ihraçlarda, en fazla 943.000.000.-TL tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051754
BIST
12:272.718
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 33,79
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.728
En Düşük
2.701
12:2717,9653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0382
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
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17,9906
En Düşük
17,9146
12:2718,3556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1135
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
12:271.027,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,68
|Açılış
|: 1.027,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.028,02
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler12:25
|KRPLS
|8,26
|56.651.604
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|67.218.818
|% 9,95
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|BIZIM
|24,20
|50.709.698
|% 8,42
|
|TMSN
|58,55
|343.954.505
|% 8,33
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|KZBGY
|49,72
|58.486.730
|% -3,92
|
|SNGYO
|5,32
|54.262.383
|% -3,80
|
|MZHLD
|84,00
|43.655.689
|% -3,72
|
|UFUK
|70,70
|2.283.300
|% -3,35
|
|THYAO
|55,55
|2.129.079.573
|% 1,00
|
|HEKTS
|37,92
|1.987.153.106
|% 6,76
|
|SISE
|23,62
|1.058.061.160
|% 1,46
|
|SASA
|50,70
|692.456.842
|% 1,73
|
|KARSN
|7,31
|691.040.312
|% 3,39
|
|TSKB
|2,91
|404.192.286
|% 1,39
|
|EKGYO
|3,22
|392.880.708
|% 1,90
|
|ZOREN
|2,42
|294.119.698
|% 5,68
|
|SKBNK
|1,96
|214.743.819
|% 7,10
|
|KARSN
|7,31
|691.040.312
|% 3,39
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9640
|17,9653
|% 0,21
|
|Euro
|18,3319
|18,3556
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,7956
|21,9049
|% 0,40
|
|Frank
|18,6365
|18,7488
|% 0,27
|
|Riyal
|4,7673
|4,7912
|% 0,31
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|12,57
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|9,84
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.973
|81,00
|
|Tam
|6.899
|6.949
|46,00
|
|Yarım
|3.362
|3.397
|22,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.698
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,20
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,10
|
|B. Petrol
|96,42
|96,42
|-0,36
|