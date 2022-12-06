***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.12.2022 15:25
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin, 525.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 525.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş.'nin 06.12.2022 tarihli, 2022/29 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçi ihraçlarda, en fazla 525.000.000.-TL tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084809
BIST
16:424.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 27,88
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:4218,6392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:4219,6033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0545
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:421.066,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,24
|Açılış
|: 1.066,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:42
|BARMA
|122,10
|32.521.335
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|772.847.228
|% 9,98
|
|RALYH
|33,72
|108.074.426
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|408.643.801
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.177.238.455
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.770.304
|% -9,91
|
|UFUK
|70,40
|6.471.803
|% -9,69
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,07
|11.315.358.580
|% 5,18
|
|THYAO
|135,20
|7.647.085.215
|% -2,45
|
|EREGL
|42,52
|5.741.795.037
|% 0,19
|
|SISE
|40,06
|4.528.173.909
|% 3,67
|
|AKBNK
|16,22
|3.682.811.488
|% -0,37
|
|KRDMD
|17,07
|11.315.358.580
|% 5,18
|
|EKGYO
|7,39
|3.167.474.640
|% 1,65
|
|ADESE
|1,86
|518.184.842
|% 0,54
|
|AKBNK
|16,22
|3.682.811.488
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,23
|2.084.782.373
|% 0,79
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6343
|18,6392
|% 0,01
|
|Euro
|19,5982
|19,6033
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,6897
|22,8035
|% 0,28
|
|Frank
|19,7634
|19,8824
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% -0,00
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|11,48
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|8,03
|
|Cumhuriyet
|7.130
|7.238
|-49,00
|
|Tam
|7.179
|7.229
|61,00
|
|Yarım
|3.476
|3.534
|29,00
|
|Çeyrek
|1.744
|1.766
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,48
|13,50
|0,18
|
|B. Petrol
|81,58
|81,58
|-1,10
|
Seans Raporu
16:42
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 2 artarak (% 0.58 ) 4, 360
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16:56
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16:56
ATAGY, KENT, KRDMB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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EGPRO, DENGE, YAYLA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında