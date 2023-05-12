***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Spk onayYetkili Organ Karar Tarihi 11.05.2023İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 23.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.05.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.05.2024Ek Açıklamalarİlgi: 14.03.2023 tarihli açıklamamız İlgili kayıtlı açıklamamızda duyurduğumuz, değişik vadelerde ve Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesi kararımız kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz Kurulun 11.05.2023 tarih ve 26/604 sayılı toplantısında? 150.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi ve buna göre 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi şeklinde onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ekte sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151086BIST