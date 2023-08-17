***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni spk onayıYetkili Organ Karar Tarihi 19.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 21.07.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.08.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.08.2024Ek AçıklamalarDeniz Faktoring A.Ş.'nin 19.07.2023 tarihli, 2023/24 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, değişik vadelerde ve Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesi kararımız kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz Kurulun 16.08.2023 tarih ve 47/969 sayılı toplantısında? 800.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi ve buna göre 800.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi şeklinde onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ekte sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç belgesi ve eki onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186370BIST