***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.08.2023 15:06
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni spk onayı
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.07.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.08.2024
Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş.'nin 19.07.2023 tarihli, 2023/24 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, değişik vadelerde ve Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesi kararımız kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz Kurulun 16.08.2023 tarih ve 47/969 sayılı toplantısında? 800.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi ve buna göre 800.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi şeklinde onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ekte sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç belgesi ve eki onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186370
BIST