***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.11.2023 12:22
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.155.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.09.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.11.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.11.2024
Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş.'nin 08.09.2023 tarihli, 2023/29 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesi kararımız kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz Kurulun 10.11.2023 tarih ve 69/1516 sayılı toplantısında 2.155.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 2.155.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ekte sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Deniz Faktoring ihraç belgesi ve eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217764
BIST