***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 2.155.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 18.09.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 10.11.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.11.2024Ek AçıklamalarDeniz Faktoring A.Ş.'nin 08.09.2023 tarihli, 2023/29 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesi kararımız kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz Kurulun 10.11.2023 tarih ve 69/1516 sayılı toplantısında 2.155.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 2.155.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ekte sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Deniz Faktoring ihraç belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217764BIST