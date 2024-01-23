***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.01.2024 15:52
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin, 8.000.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.01.2024
İhraç Tavanı Tutarı 8.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş.'nin 23.01.2024 tarihli, 2024/3 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçi ihraçlarda, en fazla 8.000.000.000.-TL tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242216
BIST