***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.06.2021 16:42
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Açıklamalar
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Kredi Derecelendirme raporuna göre, Şirketimiz'in ulusal kredi derecelendirme notları aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR AA-
Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR A-1
Görünüm Durağan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939354
BIST
17:101.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,58
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
17:108,5225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0306
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
17:1010,4478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0606
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
17:10520,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,25
|Açılış
|: 520,18
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
519,35
BIST En Aktif Hisseler17:08
|ESEN
|31,68
|144.452.392
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.031.910
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|METUR
|27,60
|35.496.320
|% 9,96
|
|BEYAZ
|10,16
|12.359.481
|% 9,96
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|241.340.634
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|103.777.395
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,13
|1.266.633.334
|% 1,75
|
|THYAO
|13,36
|844.938.502
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,22
|602.391.960
|% 3,26
|
|KRDMD
|7,98
|540.376.434
|% 1,53
|
|EREGL
|19,48
|391.923.787
|% 1,30
|
|YKBNK
|2,22
|602.391.960
|% 3,26
|
|GARAN
|8,13
|1.266.633.334
|% 1,75
|
|ODAS
|2,08
|241.340.634
|% -9,96
|
|TSKB
|1,37
|128.388.825
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,94
|170.476.611
|% -0,51
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5233
|8,5248
|% 0,39
|
|Euro
|10,4437
|10,4495
|% 0,60
|
|Sterlin
|12,0369
|12,0973
|% 0,02
|
|Frank
|9,4556
|9,5126
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2637
|2,2750
|% 0,27
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-8,03
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.445
|3.497
|4,00
|
|Tam
|3.422
|3.510
|-2,11
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,02
|
|Çeyrek
|830
|849
|-0,51
|
|Gümüş.Ons
|28,12
|28,15
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|0,05
|
|B. Petrol
|71,06
|71,06
|1,75
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:20FMIZP
Yüzde 5.00 oranında artışla 115.50 lira fiyatla işlem gören hissede 216, 393 adet işlem
-
17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 14 artarak (% 1.14 ) 1, 523
-
17:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, TRKCM
-
17:19XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 10, 641.00 milyon TL de
-
17:19NATEN
Yüzde 9.78 oranında artışla 38.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 738, 078 adet işlem