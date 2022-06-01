***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.06.2022 11:05
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Kredi Derecelendirme raporuna göre, Şirketimiz'in ulusal kredi derecelendirme notları aşağıda gösterilmiştir.
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR AA-
Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR A-1
Görünüm Durağan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033809
BIST
12:212.583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 36,30
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.584
En Düşük
2.554
12:2116,4441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0487
|Açılış
|: 16,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4449
En Düşük
16,3733
12:2117,6546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0329
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6583
En Düşük
17,5427
12:21966,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,40
|Açılış
|: 966,99
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler12:21
|OZRDN
|12,91
|1.954.304
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,08
|230.485.196
|% 9,28
|
|MRGYO
|1,68
|19.189.158
|% 9,09
|
|PENTA
|488,50
|49.416.104
|% 8,19
|
|MZHLD
|79,15
|15.383.746
|% 8,05
|
|AVGYO
|2,83
|23.758.807
|% -9,00
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,27
|13.592.464
|% -6,84
|
|METRO
|1,12
|55.186.923
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,20
|1.562.556
|% -4,76
|
|THYAO
|50,05
|2.064.136.249
|% 0,30
|
|SASA
|38,08
|1.011.823.868
|% 4,39
|
|KRDMD
|15,01
|844.309.095
|% 2,11
|
|HEKTS
|32,22
|737.549.958
|% 2,87
|
|SISE
|21,14
|707.863.472
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,88
|462.053.026
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,74
|494.887.963
|% 2,82
|
|SKBNK
|1,30
|121.869.339
|% 1,56
|
|KARSN
|7,11
|431.174.822
|% 1,72
|
|DOHOL
|3,99
|239.782.696
|% -0,50
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4360
|16,4441
|% 0,30
|
|Euro
|17,6336
|17,6546
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,6146
|20,7180
|% -0,00
|
|Frank
|17,0172
|17,1197
|% -0,06
|
|Riyal
|4,3683
|4,3902
|% 0,15
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-8,03
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-3,08
|
|Cumhuriyet
|6.437
|6.534
|-41,00
|
|Tam
|6.405
|6.565
|-37,94
|
|Yarım
|3.096
|3.176
|-18,35
|
|Çeyrek
|1.553
|1.588
|-9,17
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,50
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,76
|