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***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

01.06.2022 11:05
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

Kobirate  Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Kredi Derecelendirme raporuna göre, Şirketimiz'in ulusal  kredi derecelendirme notları aşağıda gösterilmiştir.
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR AA-
Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR A-1
Görünüm Durağan





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033809


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZRDN 12,91 1.954.304 % 9,97  
AKSEN 23,08 230.485.196 % 9,28  
MRGYO 1,68 19.189.158 % 9,09  
PENTA 488,50 49.416.104 % 8,19  
MZHLD 79,15 15.383.746 % 8,05  
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12:21 Alış Satış %  
Dolar 16,4360 16,4441 % 0,30  
Euro 17,6336 17,6546 % 0,19  
Sterlin 20,6146 20,7180 % -0,00  
Frank 17,0172 17,1197 % -0,06  
Riyal 4,3683 4,3902 % 0,15  
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12:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.829 -8,03  
Altın Gr. 966 966 -3,08  
Cumhuriyet 6.437 6.534 -41,00  
Tam 6.405 6.565 -37,94  
Yarım 3.096 3.176 -18,35  
Çeyrek 1.553 1.588 -9,17  
Gümüş.Ons 21,47 21,50 -0,07  
Gümüş Gr. 11,34 11,35 -0,02  
B. Petrol 117 117 1,76  
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