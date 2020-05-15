***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olanKahraman Günaydın 30/04/2020 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğigörevinden istifa etmiş olup 1.Derece imza yetkisi iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845303BIST