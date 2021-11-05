***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.11.2021 16:23
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Murat KULAKSIZ'ın Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975166
BIST
16:451.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,23
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.584
En Düşük
1.569
16:459,7148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0319
|Açılış
|: 9,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
16:4511,1979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0283
|Açılış
|: 11,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1657
16:45560,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 2,15
|Açılış
|: 560,77
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler16:45
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.437,90
|182.187.079
|% 9,43
|
|EUYO
|3,73
|3.173.769
|% 8,75
|
|SONME
|30,88
|8.156.324
|% 8,43
|
|RALYH
|8,87
|132.296.332
|% 8,04
|
|BASGZ
|25,24
|4.331.159
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|56.025.839
|% -9,99
|
|RODRG
|14,07
|2.614.075
|% -6,57
|
|IHAAS
|4,31
|64.347.241
|% -6,10
|
|GSRAY
|4,13
|265.719.635
|% -5,71
|
|THYAO
|17,53
|2.938.691.003
|% 3,30
|
|GARAN
|10,59
|2.456.096.648
|% 1,34
|
|TUPRS
|145,60
|839.914.461
|% 2,03
|
|YKBNK
|3,01
|761.079.803
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,06
|631.905.327
|% -2,75
|
|TSKB
|1,57
|432.355.525
|% 2,61
|
|YKBNK
|3,01
|761.079.803
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,09
|512.660.578
|% 1,95
|
|GARAN
|10,59
|2.456.096.648
|% 1,34
|
|THYAO
|17,53
|2.938.691.003
|% 3,30
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7100
|9,7148
|% 0,33
|
|Euro
|11,1877
|11,1979
|% -0,25
|
|Sterlin
|13,0184
|13,0837
|% -0,27
|
|Frank
|10,5512
|10,6148
|% -0,32
|
|Riyal
|2,5774
|2,5903
|% -0,01
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|7,35
|
|Altın Gr.
|561
|561
|2,15
|
|Cumhuriyet
|3.712
|3.768
|-2,00
|
|Tam
|3.692
|3.785
|-5,30
|
|Yarım
|1.784
|1.831
|-2,56
|
|Çeyrek
|895
|915
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,05
|
|B. Petrol
|81,13
|81,13
|0,59
|