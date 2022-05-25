***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2022 17:35
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu kararı ile sermayesinde DenizBank A.Ş.'nin sahibi bulunduğu 1 TL nominal bedelli 1 adet payın Selim Efe Teoman'a, Hayri Cansever'in sahibi bulunduğu 1 TL nominal bedelli 1 adet payın da DenizBank A.Ş.'ye devrine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032434
BIST
17:472.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 42,93
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.424
En Düşük
2.384
17:4716,3994
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 0,3236
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4540
En Düşük
16,0430
17:4717,5312
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,2346
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,5870
En Düşük
17,2406
17:47973,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,61
|Açılış
|: 973,85
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler17:47
|DAGHL
|27,06
|5.265.993
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|540.366.135
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|62.999.290
|% 9,97
|
|MZHLD
|57,45
|10.642.922
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|54.108.679
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|24.846.810
|% -9,96
|
|EMKEL
|2,48
|33.733.774
|% -9,82
|
|NUGYO
|5,53
|119.473.294
|% -9,79
|
|SELVA
|8,55
|35.888.935
|% -9,04
|
|FENER
|42,64
|306.262.213
|% -7,10
|
|THYAO
|42,50
|3.092.242.402
|% 0,81
|
|SISE
|20,86
|2.816.850.725
|% 5,25
|
|GARAN
|14,83
|2.324.217.904
|% 0,14
|
|ASELS
|23,68
|1.508.991.277
|% 2,69
|
|SAHOL
|20,10
|1.293.597.399
|% 2,03
|
|YKBNK
|4,52
|1.228.271.617
|% 3,20
|
|HALKB
|5,66
|1.266.015.774
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,61
|534.924.233
|% 1,95
|
|VAKBN
|4,16
|816.562.452
|% 4,79
|
|GARAN
|14,83
|2.324.217.904
|% 0,14
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3872
|16,3994
|% 2,01
|
|Euro
|17,5073
|17,5312
|% 1,36
|
|Sterlin
|20,4652
|20,5678
|% 1,72
|
|Frank
|16,9460
|17,0481
|% 1,52
|
|Riyal
|4,3503
|4,3721
|% 1,66
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-16,01
|
|Altın Gr.
|973
|973
|7,08
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,08
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,81
|
Seans Raporu
17:47
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17:58UNLU
Yüzde 6.83 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 401, 428 adet işlem
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17:57VAKBN
Yüzde 5.04 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 453, 832 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 31, 501.00 milyon TL de
-
17:55SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 050, 654 adet işlem
-
17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem