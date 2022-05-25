***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2022 17:59
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Hayri CANSEVER'in 25/05/2022 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifası nedeniyle kendisine verilen müştereken 1. Derece imza yetkisinin iptaline,
Hayri CANSEVER'in istifası dolayısıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Engin ESKİDUMAN'ın atanmasına ve kendisine Şirketimiz adına müştereken 1. Derece imza yetkisi verilmesine, Katılanların oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032447
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 43,10
|Açılış
|: 2.387
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|Önceki Kapanış
|: 2.375
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2.424
En Düşük
2.384
18:0516,3205
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
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|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
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16,4540
En Düşük
16,0430
18:0517,4444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1478
|Açılış
|: 17,4300
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|Önceki Kapanış
|: 17,2100
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17,5870
En Düşük
17,2406
18:05969,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,35
|Açılış
|: 969,59
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|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
979,18
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|27,06
|5.487.181
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|543.372.341
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|63.096.251
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|54.243.025
|% 9,95
|
|LIDFA
|8,29
|36.861.402
|% 9,95
|
|SELVA
|8,46
|38.309.443
|% -10,00
|
|MEPET
|4,07
|25.164.006
|% -9,96
|
|EMKEL
|2,48
|34.253.689
|% -9,82
|
|KAPLM
|64,00
|16.347.772
|% -9,80
|
|NUGYO
|5,55
|128.650.662
|% -9,46
|
|THYAO
|42,66
|3.418.259.914
|% 1,19
|
|SISE
|21,04
|3.103.774.665
|% 6,16
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% -0,40
|
|ASELS
|23,66
|1.601.751.463
|% 2,60
|
|SAHOL
|20,12
|1.384.314.039
|% 2,13
|
|YKBNK
|4,52
|1.303.390.334
|% 3,20
|
|EKGYO
|2,60
|622.000.073
|% 1,56
|
|HALKB
|5,66
|1.272.834.523
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,18
|868.800.588
|% 5,29
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% -0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3195
|16,3220
|% 1,53
|
|Euro
|17,3880
|17,4343
|% 0,80
|
|Sterlin
|20,3759
|20,4781
|% 1,28
|
|Frank
|16,8729
|16,9746
|% 1,08
|
|Riyal
|4,3361
|4,3579
|% 1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-20,71
|
|Altın Gr.
|968
|968
|1,56
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|0,00
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,40
|
Seans Raporu
18:05
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17:58UNLU
Yüzde 6.83 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 401, 428 adet işlem
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17:57VAKBN
Yüzde 5.04 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 453, 832 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 31, 501.00 milyon TL de
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17:55SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 050, 654 adet işlem
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17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem