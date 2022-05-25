***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Hayri CANSEVER'in 25/05/2022 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifası nedeniyle kendisine verilen müştereken 1. Derece imza yetkisinin iptaline,Hayri CANSEVER'in istifası dolayısıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Engin ESKİDUMAN'ın atanmasına ve kendisine Şirketimiz adına müştereken 1. Derece imza yetkisi verilmesine, Katılanların oybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032447BIST