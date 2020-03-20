***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 215.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 20.03.2020Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,93ISIN Kodu TRFDZFK32016Satışın Tamamlanma Tarihi 20.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 27.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 215.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 20.03.2020Kayıt Tarihi 19.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.03.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarDeniz Faktoring A.Ş. tarafından 27.12.2019 tarihinde ihraç edilen, 215.000.000.-TL nominal değerli 84 gün vadeli TRFDZFK32016 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 20.03.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831043BIST