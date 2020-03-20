***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 20.03.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10.20Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10.60ISIN Kodu TRFDZFK62013Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 145.000.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimiz, 145.000.000 -TL nominal değerli 91 gün vadeli, 16.06.2020 itfa tarihli TRFDZFK62013 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 20.03.2020 tarihinde tamamlamıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831044BIST