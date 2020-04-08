***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 10.07.2020Vade (Gün Sayısı) 93Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,19ISIN Kodu TRFDZFK72020Vade Başlangıç Tarihi 08.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz, 22.000.000 -TL nominal değerli 93 gün vadeli, 10.07.2020 itfa tarihli TRFDZFK72020 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 08.04.2020 tarihinde tamamlamıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836650BIST