***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 29.07.2020Vade (Gün Sayısı) 70Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,60Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,90ISIN Kodu TRFDZFK72038Vade Başlangıç Tarihi 20.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,98377Ek AçıklamalarŞirketimiz, 100.000.000 -TL nominal değerli 70 gün vadeli, 29.07.2020 itfa tarihli TRFDZFK72038 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 20.05.2020 tarihinde tamamlamıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846155BIST