***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 20.03.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10.20Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10.60ISIN Kodu TRFDZFK62013Satışın Tamamlanma Tarihi 19.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 145.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 19.06.2020Kayıt Tarihi 18.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarDeniz Faktoring A.Ş. tarafından 16.06.2020 tarihinde ihraç edilen, 145.000.000.-TL nominal değerli 91 gün vadeli TRFDZFK62013 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 16.06.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852089BIST