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***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.06.2020 18:05
GÜNCEL HABERLER



***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10.20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10.60
ISIN Kodu TRFDZFK62013
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 145.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.06.2020
Kayıt Tarihi 18.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 16.06.2020 tarihinde ihraç edilen, 145.000.000.-TL nominal değerli 91 gün vadeli TRFDZFK62013 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 16.06.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852089


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ULAS 3,76 9.489.642 % 9,94  
DAGI 5,76 39.383.531 % 9,92  
HALKB 6,11 1.179.074.668 % 9,89  
HALKS 4,37 430.916 % 9,80  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4399 8,4823 % -0,61  
Frank 7,1698 7,2129 % -0,12  
Riyal 1,8211 1,8303 % -0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.742 19,28  
Altın Gr. 383 384 3,72  
Cumhuriyet 2.493 2.509 22,50  
Tam 2.558 2.572 21,10  
Yarım 1.247 1.258 11,20  
Çeyrek 625 630 5,60  
Gümüş.Ons 17,61 17,63 0,24  
Gümüş Gr. 3,88 3,89 0,05  
B. Petrol 41,66 41,66 0,15  
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