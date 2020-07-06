***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 23.10.2020Vade (Gün Sayısı) 109Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,45Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,70ISIN Kodu TRFDZFKE2028Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 130.000.000İhraç Fiyatı 0,97539Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimiz, 130.000.000 -TL nominal değerli 109 gün vadeli, 23.10.2020 itfa tarihli TRFDZFKE2028 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 06.07.2020 tarihinde tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855395BIST