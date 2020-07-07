***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.07.2020 10:03
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı
BIST
11:19119.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 872,78
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.411
En Düşük
118.398
11:196,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8672
En Düşük
6,8524
11:197,7494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0170
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7426
11:19392,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,98
|Açılış
|: 392,76
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
392,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|8.060.557
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,29
|2.351.135
|% 9,98
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|39.212.707
|% 9,84
|
|ZOREN
|2,69
|182.589.210
|% 9,80
|
|BJKAS
|3,23
|227.236.685
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,20
|23.452.256
|% -6,16
|
|KATMR
|5,04
|16.729.647
|% -4,73
|
|KRDMA
|4,35
|5.275.406
|% -4,40
|
|KRTEK
|4,10
|3.883.712
|% -3,98
|
|EKGYO
|2,22
|1.115.430.760
|% 3,74
|
|ODAS
|3,01
|709.223.464
|% 5,99
|
|GARAN
|8,39
|431.491.477
|% 0,24
|
|TKFEN
|18,01
|381.291.720
|% 1,12
|
|AKBNK
|6,11
|277.154.200
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,22
|1.115.430.760
|% 3,74
|
|ODAS
|3,01
|709.223.464
|% 5,99
|
|IHLGM
|1,94
|246.340.523
|% 5,43
|
|DOHOL
|2,35
|263.782.013
|% 3,07
|
|ALBRK
|1,95
|173.090.125
|% 1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5490
|8,5919
|% 0,05
|
|Frank
|7,2508
|7,2945
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-5,37
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.546
|2.566
|-5,10
|
|Tam
|2.621
|2.633
|-5,30
|
|Yarım
|1.273
|1.288
|-2,50
|
|Çeyrek
|637
|645
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,74
|42,74
|-0,36
|
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