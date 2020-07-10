***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 10.07.2020Vade (Gün Sayısı) 93Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,19ISIN Kodu TRFDZFK72020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 08.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.07.2020Kayıt Tarihi 09.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.07.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarDeniz Faktoring A.Ş. tarafından 08.04.2020 tarihinde ihraç edilen, 22.000.000.-TL nominal değerli 93 gün vadeli TRFDZFK72020 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 10.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859067BIST