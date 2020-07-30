***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.07.2020 18:53
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,60
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,90
ISIN Kodu TRFDZFK72038
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,98377
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.07.2020
Kayıt Tarihi 28.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.07.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 20.05.2020 tarihinde ihraç edilen, 100.000.000.-TL nominal değerli 70 gün vadeli TRFDZFK72038 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 29.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864291
BIST