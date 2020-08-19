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***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.08.2020 19:29
GÜNCEL HABERLER



***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 86
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,78
ISIN Kodu TRFDZFKK2020
Vade Başlangıç Tarihi 19.08.2020
İhraç Fiyatı 0,97206
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.11.2020
Kayıt Tarihi 12.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.11.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 18.400.000 -TL nominal değerli 86 gün vadeli, 13.11.2020 itfa tarihli TRFDZFKK2020 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 19.08.2020 tarihinde tamamlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870139


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Tam 3.081 3.161 -46,57  
Yarım 1.489 1.529 -22,53  
Çeyrek 747 764 -11,26  
Gümüş.Ons 27,39 27,42 -0,26  
Gümüş Gr. 6,41 6,41 -0,15  
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