***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.10.2020Vade (Gün Sayısı) 177Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,31ISIN Kodu TRFDZFKE2010Vade Başlangıç Tarihi 08.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000İhraç Fiyatı 0,94936Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.10.2020Kayıt Tarihi 01.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.10.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarDeniz Faktoring A.Ş. tarafından 08.04.2020 tarihinde ihraç edilen, 60.000.000.-TL nominal değerli 177 gün vadeli TRFDZFKE2010 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 02.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878137BIST