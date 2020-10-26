***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 23.10.2020Vade (Gün Sayısı) 109Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,45Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,70ISIN Kodu TRFDZFKE2028Satışın Tamamlanma Tarihi 23.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 06.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 130.000.000İhraç Fiyatı 0,97539Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.10.2020Kayıt Tarihi 22.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.10.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarDeniz Faktoring A.Ş. tarafından 06.07.2020 tarihinde ihraç edilen, 130.000.000.-TL nominal değerli 109 gün vadeli TRFDZFKE2028 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 23.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883502BIST