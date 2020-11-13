***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.11.2020 18:26
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 107
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,85
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,13
ISIN Kodu TRFDZFKK2012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.000.000
İhraç Fiyatı 0,97471
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.11.2020
Kayıt Tarihi 12.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.11.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 29.07.2020 tarihinde ihraç edilen, 28.000.000.-TL nominal değerli 107 gün vadeli TRFDZFKK2012 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 13.11.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888507
BIST