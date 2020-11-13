***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 29.01.2021Vade (Gün Sayısı) 77Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,76ISIN Kodu TRFDZFK12125Vade Başlangıç Tarihi 13.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 0,96784İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketimiz, 25.000.000 -TL nominal değerli 77 gün vadeli, 29.01.2021 itfa tarihli TRFDZFK12125 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 13.11.2020 tarihinde tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888508BIST