***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.11.2020 21:54
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 86
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,78
ISIN Kodu TRFDZFKK2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 19.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.400.000
İhraç Fiyatı 0,97206
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.11.2020
Kayıt Tarihi 12.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.11.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 19.08.2020 tarihinde ihraç edilen, 18.400.000.-TL nominal değerli 86 gün vadeli TRFDZFKK2020 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 13.11.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888555
BIST