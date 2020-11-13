***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 19.08.2020Vade (Gün Sayısı) 86Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,20Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,78ISIN Kodu TRFDZFKK2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 19.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.400.000İhraç Fiyatı 0,97206Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.11.2020Kayıt Tarihi 12.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.11.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarDeniz Faktoring A.Ş. tarafından 19.08.2020 tarihinde ihraç edilen, 18.400.000.-TL nominal değerli 86 gün vadeli TRFDZFKK2020 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 13.11.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888555BIST