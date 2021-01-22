***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 16.04.2021Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,46Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZFK42130Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimiz, 90.000.000 -TL nominal değerli 84 gün vadeli, 16.04.2021 itfa tarihli TRFDZFK42130 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 22.01.2021 tarihinde tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904039BIST