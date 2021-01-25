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***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.01.2021 15:29



***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,15
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,46
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZFK42130
Vade Başlangıç Tarihi 22.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.04.2021
Kayıt Tarihi 15.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 90.000.000 -TL nominal değerli 84 gün vadeli, 16.04.2021 itfa tarihli TRFDZFK42130 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 22.01.2021 tarihinde tamamlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904177


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KSTUR 231,00 860.804 % 10,00  
BASCM 17,93 973.568 % 10,00  
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Riyal 1,9635 1,9733 % -0,30  
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Altın Ons 1.864 1.865 10,19  
Altın Gr. 443 443 1,43  
Cumhuriyet 2.935 2.980 21,00  
Tam 2.926 3.000 25,08  
Yarım 1.414 1.451 12,13  
Çeyrek 709 726 6,06  
Gümüş.Ons 25,64 25,68 0,21  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,04  
B. Petrol 55,14 55,14 -0,11  
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