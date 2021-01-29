***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 30.04.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,80Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,03Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZFK42148Vade Başlangıç Tarihi 29.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000İhraç Fiyatı 0,95751Ek AçıklamalarŞirketimiz, 80.000.000 -TL nominal değerli 91 gün vadeli, 30.04.2021 itfa tarihli TRFDZFK42148 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 29.01.2021 tarihinde tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906164BIST