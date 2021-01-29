***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.01.2021 20:45
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,3
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,06
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZFK12117
Vade Başlangıç Tarihi 23.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.000.000
İhraç Fiyatı 0,96303
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.01.2021
Kayıt Tarihi 28.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.01.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde ihraç edilen, 27.000.000.-TL nominal değerli 98 gün vadeli TRFDZFK12117 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 29.01.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906471
BIST