***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 29.01.2021Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,3Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,06Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZFK12117Vade Başlangıç Tarihi 23.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.000.000İhraç Fiyatı 0,96303Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.01.2021Kayıt Tarihi 28.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.01.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarDeniz Faktoring A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde ihraç edilen, 27.000.000.-TL nominal değerli 98 gün vadeli TRFDZFK12117 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 29.01.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906471BIST