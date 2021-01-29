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***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.01.2021 20:49



***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni itfa oldu

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 77
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,76
ISIN Kodu TRFDZFK12125
Vade Başlangıç Tarihi 13.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 0,96784
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.01.2021
Kayıt Tarihi 28.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.01.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 13.11.2020 tarihinde ihraç edilen, 25.000.000.-TL nominal değerli 77 gün vadeli TRFDZFK12125 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 29.01.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906476


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PKENT 1.524,60 22.011.057 % 10,00  
MMCAS 6,49 2.353.514 % 10,00  
TSGYO 5,39 7.479.539 % 10,00  
ULUUN 17,83 207.311.506 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2957 7,3037 % -0,42  
Euro 8,8552 8,8640 % -0,45  
Sterlin 9,9957 10,0458 % -0,46  
Frank 8,1798 8,2290 % -0,54  
Riyal 1,9446 1,9543 % -0,26  
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Altın Gr. 436 436 1,15  
Cumhuriyet 2.908 2.952 -12,00  
Tam 2.892 2.968 -14,15  
Yarım 1.398 1.436 -6,85  
Çeyrek 701 718 -3,42  
Gümüş.Ons 26,82 26,85 0,26  
Gümüş Gr. 6,31 6,31 0,04  
B. Petrol 55,12 55,12 0,02  
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