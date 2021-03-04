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***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.03.2021 00:16



***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZFK32115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 55.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.01.2021 05.01.2021 06.01.2021 1,3566 17,6843 19,2 746.130 Evet
2 03.02.2021 02.02.2021 03.02.2021 1,4112 18,396 20,04 776.160 Evet
3 03.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 1,4128 18,4169 20,07 777.040 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 55.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 09.02.2020 tarihinde ihraç edilen, 55.000.000.-TL nominal değerli 84 gün vadeli Değişken Faizli Kupon Ödemeli TRFDZFK32115 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 03.03.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915019


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