***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.04.2021Vade (Gün Sayısı) 80Faiz Oranı Türü 19,65Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZFK42122Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Ek AçıklamalarDeniz Faktoring A.Ş. tarafından 12.01.2021 tarihinde ihraç edilen, 50.000.000.-TL nominal değerli 80 gün vadeli TRFDZFK42122 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 02.04.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923027BIST