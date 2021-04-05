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***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.04.2021 22:02



***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 80
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,65
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZFK42122
Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.04.2021
Kayıt Tarihi 01.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.04.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 12.01.2021 tarihinde ihraç edilen, 50.000.000.-TL nominal değerli 80 gün vadeli TRFDZFK42122 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 02.04.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923620


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IZFAS 12,99 30.846.416 % 9,99  
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Çeyrek 720 737 -0,34  
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Gümüş Gr. 6,47 6,48 -0,00  
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