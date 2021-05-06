***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.05.2021 17:27
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 930.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,61
ISIN Kodu TRFDZFK82128
Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,94753
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 50.000.000 -TL nominal değerli 105 gün vadeli, 18.08.2021 itfa tarihli TRFDZFK82128 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 05.05.2021 tarihinde tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934959
BIST
17:301.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,98
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
17:308,3010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0129
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
17:3010,0281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0326
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
17:30483,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 6,22
|Açılış
|: 483,90
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler17:30
|MRSHL
|313,50
|9.809.045
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.490.096
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|DITAS
|17,62
|22.918.309
|% 9,99
|
|VAKFN
|17,26
|7.941.205
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|280.154.816
|% -9,72
|
|INTEM
|41,74
|4.321.244
|% -9,22
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|BJKAS
|8,84
|121.283.709
|% -7,53
|
|KRDMD
|8,35
|3.272.976.317
|% 8,30
|
|GARAN
|7,34
|1.690.653.751
|% 1,24
|
|EREGL
|19,98
|1.469.978.307
|% 2,78
|
|THYAO
|12,86
|1.108.421.784
|% 2,06
|
|KOZAL
|122,20
|887.418.072
|% 4,09
|
|KRDMD
|8,35
|3.272.976.317
|% 8,30
|
|GARAN
|7,34
|1.690.653.751
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,09
|463.284.990
|% 0,48
|
|PETKM
|6,84
|724.469.487
|% 1,48
|
|USAK
|2,60
|280.154.816
|% -9,72
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2965
|8,3010
|% -0,16
|
|Euro
|10,0188
|10,0281
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,4843
|11,5419
|% -0,38
|
|Frank
|9,1066
|9,1614
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2085
|2,2195
|% -0,08
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|26,24
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,57
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,31
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,20
|
|B. Petrol
|68,14
|68,14
|-0,82
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 59 artarak (% 1.06 ) 1, 493
-
17:46XU100
Endeks 1, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 17, 826.00 milyon TL de
-
17:46DZGYO
Yüzde 5.12 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 237, 981 adet işlem
-
17:44BAYRK
Yüzde 9.42 oranında artışla 12.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 267, 355 adet işlem
-
17:43KONTR
Yüzde 6.98 oranında artışla 74.30 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 632 adet işlem