***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 930.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 18.08.2021Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,61ISIN Kodu TRFDZFK82128Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,94753Ek AçıklamalarŞirketimiz, 50.000.000 -TL nominal değerli 105 gün vadeli, 18.08.2021 itfa tarihli TRFDZFK82128 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 05.05.2021 tarihinde tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934959BIST