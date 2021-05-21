***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 21.05.2021Vade (Gün Sayısı) 92Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,65Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,85Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZFK52113Satışın Tamamlanma Tarihi 21.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 18.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,95741Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.05.2021Kayıt Tarihi 20.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.05.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarDeniz Faktoring A.Ş. tarafından 18.02.2021 tarihinde ihraç edilen, 50.000.000.-TL nominal değerli 92 gün vadeli TRFDZFK52113 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 21.05.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937319BIST