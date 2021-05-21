***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.05.2021 20:12
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 930.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 85.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 89
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,70
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZFK82136
Vade Başlangıç Tarihi 21.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 85.000.000
İhraç Fiyatı 0,95517
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 85.000.000 -TL nominal değerli 89 gün vadeli, 18.08.2021 itfa tarihli TRFDZFK82136 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 21.05.2021 tarihinde tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937321
BIST