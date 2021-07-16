***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 930.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 16.07.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,65Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,85Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZFK72129Vade Başlangıç Tarihi 16.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 117.000.000İhraç Fiyatı 0,95432Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.07.2021Kayıt Tarihi 14.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.07.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarDeniz Faktoring A.Ş. tarafından 16.04.2021 tarihinde ihraç edilen, 117.000.000.-TL nominal değerli 91 gün vadeli TRFDZFK72129 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 16.07.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951514BIST