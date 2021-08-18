***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.08.2021 18:20
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 930.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 110
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,52
ISIN Kodu TRFDZFK82110
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000
İhraç Fiyatı 0,9453
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.08.2021
Kayıt Tarihi 17.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.08.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 30.04.2021 tarihinde ihraç edilen, 70.000.000.-TL nominal değerli 110 gün vadeli TRFDZFK82110 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 18.08.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959076
BIST