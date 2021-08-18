***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 930.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 18.08.2021Vade (Gün Sayısı) 110Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,20Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,52ISIN Kodu TRFDZFK82110Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000İhraç Fiyatı 0,9453Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.08.2021Kayıt Tarihi 17.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.08.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarDeniz Faktoring A.Ş. tarafından 30.04.2021 tarihinde ihraç edilen, 70.000.000.-TL nominal değerli 110 gün vadeli TRFDZFK82110 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 18.08.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959076BIST