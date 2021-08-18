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***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.08.2021 18:20



***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 930.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 85.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 89
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,70
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZFK82136
Vade Başlangıç Tarihi 21.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 85.000.000
İhraç Fiyatı 0,95517
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.08.2021
Kayıt Tarihi 17.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.08.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 21.05.2021 tarihinde ihraç edilen, 85.000.000.-TL nominal değerli 89 gün vadeli TRFDZFK82136 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 18.08.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959079


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DOBUR 23,32 2.692.759 % 14,43  
KTSKR 52,70 92.153.091 % 12,99  
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Altın Gr. 489 489 3,30  
Cumhuriyet 3.246 3.295 13,00  
Tam 3.225 3.306 7,81  
Yarım 1.559 1.599 3,77  
Çeyrek 782 800 1,89  
Gümüş.Ons 23,33 23,37 -0,15  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,00  
B. Petrol 66,44 66,44 -1,79  
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