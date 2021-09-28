***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.09.2021 16:45
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZFK22215 Isın kodlu 1.kupon faiz oranı bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 930.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZFK22215
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 18.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 227.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.09.2021 28.09.2021 29.09.2021 22.258
16:331.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,76
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
16:338,8844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0671
|Açılış
|: 8,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8951
En Düşük
8,8095
16:3310,3792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0606
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
16:33496,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,31
|Açılış
|: 496,50
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler16:33
|ERSU
|4,62
|31.243.297
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|26.315.155
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,32
|7.553.573
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,05
|3.820.878
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.798.073
|% 9,98
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|28.453.248
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|12.246.118
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|BIOEN
|34,22
|143.142.935
|% -9,13
|
|THYAO
|13,83
|1.215.733.744
|% 2,22
|
|GARAN
|8,85
|874.245.508
|% -0,78
|
|TUPRS
|113,60
|724.335.613
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,34
|566.970.502
|% -0,85
|
|SISE
|8,05
|472.450.667
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,34
|566.970.502
|% -0,85
|
|ODAS
|1,35
|155.293.195
|% 0,75
|
|GARAN
|8,85
|874.245.508
|% -0,78
|
|THYAO
|13,83
|1.215.733.744
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,78
|117.425.567
|% 0,00
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8811
|8,8844
|% 0,76
|
|Euro
|10,3738
|10,3792
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,9990
|12,0591
|% -0,35
|
|Frank
|9,5301
|9,5875
|% 0,47
|
|Riyal
|2,3594
|2,3713
|% 0,68
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-15,14
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|3.282
|3.332
|-18,00
|
|Tam
|3.267
|3.349
|-18,12
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|-8,76
|
|Çeyrek
|792
|810
|-4,38
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,53
|79,53
|0,81
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 99 kaybederek (% -0.54 ) 1, 481
-
16:44XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 9, 604.00 milyon TL de
-
16:44AGYO
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 2.71 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 162, 303 adet işlem
-
16:43TUCLK
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 13.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 020, 963 adet işlem
-
16:42KIMMR
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 300, 607 adet işlem