***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZFK22215 Isın kodlu 1.kupon faiz oranı bildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Faiz oranı düzeltilmiştirYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 930.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.02.2022Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZFK22215Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışın Tamamlanma Tarihi 02.02.2022Vade Başlangıç Tarihi 18.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 227.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.09.2021 28.09.2021 29.09.2021 2,2258 19,3433 21,082 10.11.2021 09.11.2021 10.11.20213 22.12.2021 21.12.2021 22.12.20214 02.02.2022 01.02.2022 02.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFDZFK22215 Isın kodlu 1.kupon faiz oranı bildirimihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965544BIST