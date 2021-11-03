***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Değişken Faizli Kupon Ödemeli Finansman BonosuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 930.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 23.02.2022Vade (Gün Sayısı) 112Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZFK22223Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 03.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 116.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.12.2021 30.11.2021 01.12.20212 29.12.2021 28.12.2021 29.12.20213 26.01.2022 25.01.2022 26.01.20224 23.02.2022 22.02.2022 23.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz, 116.000.000 -TL nominal değerli 112 gün vadeli, 23.02.2022 itfa tarihli TRFDZFK22223 ISIN kodlu Değişken Faizli Kupon Ödemeli Finansman Bonosunun yatırımcılara satışını 03.11.2021 tarihinde tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974537BIST