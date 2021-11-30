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***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.11.2021 16:29
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZFK22223 ISIN kodlu 1. kupon faiz oranı bildirimi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 930.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZFK22223
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 03.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 116.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.12.2021 30.11.2021 01.12.2021 1,2393
2 29.12.2021 28.12.2021 29.12.2021
3 26.01.2022 25.01.2022 26.01.2022
4 23.02.2022 22.02.2022 23.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFDZFK22223 ISIN kodlu 1. kupon faiz oranı bildirimi.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980268


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TETMT 231,00 9.616.219 % 10,00  
ISBTR 42.350,00 843.600 % 10,00  
AKFGY 5,83 34.945.732 % 10,00  
SONME 31,02 3.825.535 % 10,00  
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Sterlin 17,3818 17,4689 % 2,27  
Frank 14,1919 14,2774 % 2,71  
Riyal 3,4701 3,4875 % 1,90  
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17:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 22,44  
Altın Gr. 758 758 23,21  
Cumhuriyet 4.986 5.061 156,00  
Tam 4.962 5.088 155,88  
Yarım 2.398 2.461 75,41  
Çeyrek 1.203 1.231 37,70  
Gümüş.Ons 23,24 23,27 0,40  
Gümüş Gr. 9,73 9,74 0,32  
B. Petrol 70,59 70,59 -2,63  
Seans Raporu 17:56
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