***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.12.2021 16:42
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.12.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 65.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 75
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16.90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18.07
ISIN Kodu TRFDZFK22231
Vade Başlangıç Tarihi 10.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.000.000
İhraç Fiyatı 0,96644
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 65.000.000 -TL nominal değerli 75 gün vadeli, 23.02.2022 itfa tarihli TRFDZFK22231 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 10.12.2021 tarihinde tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982706
BIST
16:502.024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -7,72
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
16:5013,8890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1018
|Açılış
|: 13,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
16:5015,6995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1037
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
16:50795,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 7,84
|Açılış
|: 795,09
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
798,32
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler16:50
|HEDEF
|5,39
|76.535.093
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.908.746
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|15.019.024
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,50
|4.766.187.927
|% 2,27
|
|PETKM
|9,11
|2.452.489.462
|% 1,90
|
|KRDMD
|10,66
|2.257.791.476
|% 1,52
|
|SISE
|15,59
|2.235.770.282
|% 1,23
|
|GARAN
|11,75
|1.449.701.779
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,51
|1.089.146.609
|% -0,79
|
|PETKM
|9,11
|2.452.489.462
|% 1,90
|
|YKBNK
|3,54
|798.338.081
|% -1,94
|
|TSKB
|1,57
|360.499.805
|% -3,68
|
|KRDMD
|10,66
|2.257.791.476
|% 1,52
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8736
|13,8890
|% 0,74
|
|Euro
|15,6773
|15,6995
|% 0,66
|
|Sterlin
|18,3366
|18,4285
|% 0,88
|
|Frank
|14,9891
|15,0794
|% 0,81
|
|Riyal
|3,6963
|3,7148
|% 0,86
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|1,65
|
|Altın Gr.
|795
|795
|7,91
|
|Cumhuriyet
|5.265
|5.344
|50,00
|
|Tam
|5.245
|5.378
|55,99
|
|Yarım
|2.535
|2.601
|27,09
|
|Çeyrek
|1.271
|1.301
|13,54
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,08
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|0,74
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:04MZHLD
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 34.88 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 554 adet işlem
-
17:02XU100
Endeks 2, 022 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 35, 445.00 milyon TL de
-
17:01VBTYZ
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 830, 633 adet işlem
-
16:58VBTYZ
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 23.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 825, 485 adet işlem
-
16:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, SASA, ISCTR