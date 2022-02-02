Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.02.2022 17:26
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZFK22215 ISIN kodlu 4.kupon ödemesi ve itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 930.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZFK22215
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 18.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 227.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.09.2021 28.09.2021 29.09.2021 2,2258 19,3433 21,08 5.052.566 Evet
2 10.11.2021 09.11.2021 10.11.2021 2,0406 17,7338 19,19 4.632.162 Evet
3 22.12.2021 21.12.2021 22.12.2021 1,8341 15,9392 17,11 4.163.407 Evet
4 02.02.2022 01.02.2022 02.02.2022 1,7118 14,8764 15,89 3.885.786 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.02.2022 01.02.2022 02.02.2022 1,7118 14,8764 15,89 227.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFDZFK22215 ISIN kodlu 4.kupon ödemesi ve itfası




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999018


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:592.002
Değişim :  -0,65% |  -13,19
Açılış :  2.029  
Önceki Kapanış :  2.015  
En Yüksek
2.033 En Düşük
1.994
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATATP 74,25 59.815.556 % 10,00  
SERVE 15,74 1.182.800 % 9,99  
YEOTK 63,35 118.907.593 % 9,98  
VBTYZ 31,30 141.973.752 % 9,98  
TURGG 149,00 45.632.495 % 9,96  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 13,4717 13,4827 % 0,07  
Euro 15,2285 15,2577 % 0,11  
Sterlin 18,2244 18,3158 % 1,03  
Frank 14,6002 14,6881 % 0,93  
Riyal 3,5782 3,5961 % 0,64  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 -0,06  
Altın Gr. 782 782 7,10  
Cumhuriyet 5.222 5.301 60,00  
Tam 5.198 5.330 61,66  
Yarım 2.512 2.578 29,83  
Çeyrek 1.260 1.289 14,91  
Gümüş.Ons 22,61 22,63 -0,04  
Gümüş Gr. 9,79 9,81 -0,01  
B. Petrol 89,29 89,29 -0,02  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru