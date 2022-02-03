***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZFK52212 ISIN KODLU İSKONTOLU BONO İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 11.05.2022Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20.25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21.80Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZFK52212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 02.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000İhraç Fiyatı 0,94843Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimiz, 250.000.000 -TL nominal değerli 98 gün vadeli, 11.05.2022 itfa tarihli TRFDZFK52212 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 02.02.2022 tarihinde tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999153BIST