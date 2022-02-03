***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.02.2022 11:01
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZFK52212 ISIN KODLU İSKONTOLU BONO İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20.25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21.80
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZFK52212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 02.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
İhraç Fiyatı 0,94843
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 250.000.000 -TL nominal değerli 98 gün vadeli, 11.05.2022 itfa tarihli TRFDZFK52212 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 02.02.2022 tarihinde tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999153
BIST
15:201.994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -8,13
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.014
En Düşük
1.987
15:2013,5548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0809
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6269
En Düşük
13,4311
15:2015,3328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0918
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,4146
En Düşük
15,2003
15:20785,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,60
|Açılış
|: 785,42
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
780,61
BIST En Aktif Hisseler15:19
|ALKIM
|19,68
|24.466.693
|% 1,13
|
|AGYO
|3,04
|12.074.211
|% 1,00
|
|AKCNS
|16,96
|4.821.090
|% 0,71
|
|AKGRT
|7,77
|4.481.963
|% 0,00
|
|AFYON
|3,37
|8.528.198
|% 0,00
|
|ADEL
|29,10
|2.770.432
|% -2,48
|
|ALARK
|17,75
|125.513.336
|% -2,47
|
|ALCAR
|276,40
|6.267.931
|% -1,99
|
|AEFES
|28,64
|29.553.511
|% -1,92
|
|AKBNK
|7,97
|622.319.977
|% -1,85
|
|THYAO
|27,94
|1.932.627.729
|% 0,50
|
|GARAN
|12,01
|1.291.135.512
|% -2,28
|
|YKBNK
|4,20
|1.228.081.505
|% -3,00
|
|KRDMD
|11,57
|881.955.656
|% -1,11
|
|AKBNK
|7,97
|622.319.977
|% -1,85
|
|YKBNK
|4,20
|1.228.081.505
|% -3,00
|
|TSKB
|1,58
|230.996.193
|% -1,86
|
|GARAN
|12,01
|1.291.135.512
|% -2,28
|
|EKGYO
|2,45
|224.124.033
|% 0,82
|
|AKBNK
|7,97
|622.319.977
|% -1,85
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5497
|13,5547
|% 0,60
|
|Euro
|15,3194
|15,3360
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,4013
|18,4935
|% 0,93
|
|Frank
|14,6470
|14,7352
|% 0,31
|
|Riyal
|3,6023
|3,6203
|% 0,60
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-6,64
|
|Altın Gr.
|785
|786
|2,85
|
|Cumhuriyet
|5.225
|5.304
|3,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|0,00
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|0,00
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|9,75
|9,77
|-0,05
|
|B. Petrol
|88,41
|88,41
|-1,06
|