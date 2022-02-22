***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZFK22223 ISIN kodlu 4. kupon faiz oranı bildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 930.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 23.02.2022Vade (Gün Sayısı) 112Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZFK22223Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 03.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 116.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.12.2021 30.11.2021 01.12.2021 1,2393 16,1552 17,42 1.437.588 Evet2 29.12.2021 28.12.2021 29.12.2021 1,2176 15,8723 17,09 1.412.416 Evet3 26.01.2022 25.01.2022 26.01.2022 1,1385 14,8412 15,9 1.320.660 Evet4 23.02.2022 22.02.2022 23.02.2022 1,119 14,587 15,61Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFDZFK22223 ISIN kodlu 4. kupon faiz oranı bildirimihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003468BIST